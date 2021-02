Covid-19: Araruama começa a vacinar idosos nesta sexta

Prefeitura de Araruama vai dar início à Segunda Fase da Vacinação de Grupos Prioritários contra Covid-19

A prefeitura de Araruama informa que vem cumprindo com rigor as determinações do Ministério da Saúde no que diz respeito ao cronograma e a aplicação das vacinas contra Covid-19 no município. Todas as ações seguem o Informe Técnico da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal.

De acordo com esse documento, que deve ser seguido por todas as prefeituras, só após o município concluir a vacinação dos grupos prioritários da Fase 1, que estão especificados no anexo 1 do Informe, é que poderá dar início à imunização da Fase 2 para atender outros grupos prioritários.

Tendo em vista que a prefeitura de Araruama já cumpriu o especificado na norma técnica, o município está entrando,agora, para a Fase 2, que vai abranger nesse primeiro momento idosos de 90 anos para cima. Vale ressaltar que a vacinação irá seguir um Cronograma de datas por idade.

A imunização terá início nesta sexta-feira, 12, sempre das 09h às 16h, no Teatro Municipal, que fica na Praça Menino João Hélio, no Centro; e na Subprefeitura do Distrito de São Vicente.