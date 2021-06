Covid-19: Arraial do Cabo já vacinou mais de 40% da população

Quase 41% dos 30.593 moradores de Arraial do Cabo já receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 12.193 pessoas receberam a 1ª dose e 4.244 a 2ª dose do imunizante. “É uma ação de saúde pública fundamental, pois, controla a circulação do vírus e da taxa de mortalidade na cidade” destacou a infectologista do Hospital Geral de Arraial do Cabo, Fabiana Monteiro.

Arraial do Cabo já está vacinando a população em geral. Nos profissionais da saúde, força de segurança, portuários e idosos, o índice de vacinados chega a 100%, e 90% dos portadores de comorbidades e de deficiência permanente foram imunizados.

Oitenta por cento dos profissionais da educação pública e privada do ensino médio, e trabalhadores da limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos estão imunizados. Da população em geral, 70% dos que têm entre 56 e 59 anos também receberam o imunizante.

Leitos com 20% de ocupação

Dos oito leitos para atendimento de pacientes com coronavírus, no Hospital Geral de Arraial do Cabo, quatro de enfermaria e quatro de Unidade de Pacientes Graves (UPG), apenas dois estão ocupados. “Hoje a vacina é a arma mais poderosa contra o coronavírus. Por isso, a Secretaria de Saúde tem feito todos os esforços possíveis para imunizar a população no menor prazo”, observou o Secretário de Saúde, Jorge Diniz.