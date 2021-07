Covid-19: Arraial do Cabo vai vacinar pessoas com 30 anos na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (2), a Secretria de Saúde de Arraial do Cabo vai aplicar a 1ª dose da vacina contra a covid-19, nos moradores com 30 anos. Já de terça-feira (3) a quinta-feira (5), será aplicada a 2ª dose da AstraZeneca e CoronaVac. Sexta-feira (6) será a repescagem das idades.

A continuidade do calendário de vacinação com a 1ª dose prosseguirá assim que a Prefeitura receber nova remessa de doses do imunizante. As vacinas são enviadas aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde.

CALENDÁRIO VACINAÇÃO COVID-19

Segunda-feira (2): 1ª dose – 30 anos

9h às 16h

Terça-feira (3): 2ª dose – AstraZeneca e CoronaVac

9h às 16h

Quarta-feira (4): 2ª dose AstraZeneca

9h às 16h

Quinta-feira (5): 2ª dose AstraZeneca e CoronaVac

9h às 16h

Sexta-feira (6): Repescagem das idades

9h às 16h

LOCAIS:

Escola Municipal Adolfo Beranger, Canaã

Escola Municipal João Tores, Prainha

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos

ESF por agendamento

DOCUMENTOS:

Identidade, CPF, comprovante de residência e Título Eleitor