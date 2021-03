Covid-19: Cabo Frio terá nova tenda de triagem

A Prefeitura de Cabo Frio está instalando uma nova tenda para triagem da Covid-19. O serviço permanece na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle.

Um novo processo licitatório foi realizado para a locação da estrutura, gerando uma economia de R$ 40 mil por mês aos cofres públicos.

Com a nova licitação, o custo de contratação da tenda passará dos atuais R$ 55 mil para R$ 15 mil mensais. A tenda atual foi montada em maio de 2020, no governo anterior, com vigência de 90 dias, e prorrogado duas vezes por período igual.

Além da redução de custo, a nova estrutura conta ainda com ampliação dos consultórios médicos. Antes, um dos médicos atendia na sala Hipocovid, dentro da UPA. A medida favorece a dinâmica do atendimento e objetivo do formato de tenda, que é para garantir a circulação de ar no local de triagem dos pacientes com suspeita da doença.

“Desde que assumimos, estamos trabalhando duro para melhorar além do atendimento à população, toda a gestão da saúde no município. Gerar economia aos cofres públicos é uma das nossas metas. A redução do valor com locação da tenda demonstra o avanço que estamos conquistando em apenas três meses de governo”, diz Felipe Fernandes, secretário de Saúde.

A previsão de conclusão dos serviços é até o próximo sábado (27). O novo contrato terá prazo de seis meses