Covid-19: drive-thru de imunização é sucesso e vacina mais de 2 mil moradores em São Pedro da Aldeia

O drive-thru de vacinação, o “Arraiá Xô, Covid!”, foi um sucesso de aplicação de doses contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia. O evento pioneiro na região vacinou cerca de 2160 pessoas. O mutirão é uma iniciativa da prefeitura para acelerar a imunização contra a doença no município. Neste sábado (19) e domingo (20), foram vacinados moradores a partir de 50 anos, além dos grupos prioritários já inseridos na campanha. A vacinação do público-alvo continuará até a próxima quarta-feira (23).

O prefeito, Fábio do Pastel, abriu o segundo dia de drive-thru com uma dinâmica motivacional com toda a equipe presente. “A vida é feita de altos e baixos, mas o que não podemos fazer é desistir. Muitos já perderam alguém querido por causa dessa doença e o mutirão deste fim de semana é mais um passo para o avanço do combate à disseminação do vírus. Parabéns pela dedicação de toda a equipe. Quero deixar o meu muito obrigado a cada um que disponibilizou o seu sábado e domingo para estar aqui em prol da saúde da nossa população. Fico com uma felicidade enorme em ver o quanto já avançamos na imunização dos nossos moradores em apenas um final de semana. Vamos continuar o trabalho árduo de vacinação e peço a todos: sigam os cuidados de prevenção à doença. Vamos vencer esse vírus”, disse Fábio.

Foto: Sarah Kerchner/PMSPA

O mutirão de vacinação aconteceu no estacionamento aos fundos da loja de departamentos Havan, localizada no bairro Campo Redondo. Os veículos foram organizados em seis fileiras, com cerca de seis profissionais realizando o cadastro dos vacinados e uma mesa ao final de cada fila para a imunização. Com o total de 36 mesas de cadastramento e seis de vacinação, o fluxo de carros ocorreu sem entraves durante os dois dias de evento.

O vice-prefeito, Júlio Queiroz acompanhou os dias de evento e parabenizou os envolvidos. “Excelente o engajamento dos profissionais da saúde. Dá para perceber em cada detalhe que foi um evento feito com muito amor e muito carinho. Toda a equipe está de parabéns. Vamos seguir trabalhando para imunizar cada vez mais moradores da nossa cidade”. Também acompanharam o evento o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, a secretária de Assistência Social, Diana Alves e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

Fotos: Sarah Kerchner/PMSPA

Trabalho feito com alegria e dedicação

O mutirão foi caracterizado pelo clima de alegria e pela dedicação e agilidade dos cerca de 80 funcionários da saúde aldeense, além dos voluntários presentes. A secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes reforçou a relevância do avanço na imunização que o drive-thru representou para o município e destacou o comprometimento da equipe.

“A ação foi extremamente positiva e importante. Conseguimos alcançar um grande número de pessoas em apenas dois dias. Estamos nos preparando para mais eventos para que possamos avançar o máximo possível na vacinação da população de São Pedro da Aldeia. Quero agradecer à equipe pelo empenho e o trabalho feito com alegria e dedicação”, pontuou a secretária.

A técnica de enfermagem do Posto de Saúde da Família (PSF) da localidade de Orquídeas, Maria Assunção Pinto da Conceição, foi uma das últimas a fechar o ponto de vacinação neste domingo (20) e ressaltou a relevância do drive-thru para a cidade.

“Trabalho aqui no município há 23 anos e é muito gratificante ver toda essa mobilização em prol da vacinação. Isso mostra que a população percebe a necessidade e importância da imunização. O drive-thru aqui na Havan foi ótimo porque tem boa estrutura de acesso e permitiu que muitas pessoas pudessem aproveitar a oportunidade de se vacinar no fim de semana. Essa é uma vacinação histórica. Fazer parte do combate à Covid-19 e ver que vidas estão sendo salvas não tem preço”, contou.

A diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira, destacou os resultados do trabalho e dedicação dos servidores no combate à Covid-19. “Agradeço a cooperação de todos aqui. Sem vocês nada disso seria possível. Esse é um momento histórico e tenho certeza que a queda que observamos nos índices da doença na cidade, deve-se, em grande parte, ao trabalho intenso de vacinação realizado no município. Imunização é vida!”.

Marina Francisca de Oliveira, técnica na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Poço Fundo, falou sobre a relevância histórica do trabalho de combate à Covid-19. “Acho muito importante estarmos fazendo esse trabalho. Amanhã vamos ver nos livros de história tudo o que estamos vivendo hoje”, relatou.