COVID-19: Equipes da Saúde de Cabo Frio estão visitando espaços que possam servir de polos para vacinação

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio vem desenvolvendo um Planejamento de Contingência para Vacinação contra a Covid-19.



As equipes estão visitando diversos espaços no município que possam servir como polos de imunização que, se for necessário, passarão por uma adequação e serão divulgados no futuro.

As estratégias estudadas a partir dessas vistorias vão guiar a campanha, como formação das equipes, definição das fases e de grupos prioritários, entre outras medidas, além da estrutura e da segurança.



A Secretaria de Saúde vai seguir as determinações tanto do Ministério da Saúde no que se refere às vacinas quanto do Estado no que se refere às seringas e agulhas.

“A prioridade do governo é conter a disseminação da Covid-19 no município. Para isso, todas as equipes da Saúde necessárias ao planejamento e à execução das medidas trabalham no levantamento das ações para implantação do Planejamento de Contingência”, afirmou o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.