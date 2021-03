Covid-19: Estado anuncia abertura de seis novos leitos de UTI destinados à Região dos Lagos

A Secretaria de Estado de Saúde anunciou, nesta segunda-feira (29), a abertura de seis novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, para pacientes contaminados pela Covid-19. Os leitos serão disponibilizados para toda a região. O anúncio foi feito durante uma reunião, realizada na unidade de saúde, com a presença de representantes do estado e de vários municípios da Baixada Litorânea. O encontro foi viabilizado após solicitação do prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, que recebeu o secretário estadual de Saúde no último sábado (27), na sede do executivo aldeense, para debater medidas de enfrentamento da doença.

Na ocasião, também foi anunciada a contratação de cem novos leitos em unidades de saúde de diversas cidades do estado do Rio, que serão disponibilizados por meio da central de regulação estadual. As novas vagas darão mais celeridade ao processo de transferência de pacientes. A possibilidade da cessão ou empréstimo aos municípios de equipamentos que estão sendo adquiridos pelo estado, como respiradores e monitores cardíacos, foi levantada.

“Estamos buscando nos unir e somar forças de várias maneiras. Toda a ajuda será bem-vinda neste momento de crise. Quero agradecer, mais uma vez, a atenção dispensada pelo Governador, Cláudio Castro, e pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, que não pode comparecer hoje, mas enviou representantes da secretaria”, destacou o Prefeito aldeense, Fábio do Pastel.

A secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia, Maria Márcia Fonte, analisou positivamente a reunião. “Apesar do número de leitos não ser tão expressivo, um leito já faz diferença na situação atual dos municípios da região. O Governo do Estado está disposto a nos ajudar, inclusive em relação às transferências, que já estão ocorrendo. A região tem conseguido vagas por meio da central de regulação. Por isso, as 100 novas vagas contratadas também são importantes para a gente”, disse.

O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, já havia comparecido a uma reunião em São Pedro da Aldeia no último sábado (27) a pedido do prefeito, Fábio do Pastel. Na ocasião, firmou o compromisso de enviar uma equipe técnica à Região dos Lagos para viabilizar a abertura de novos leitos de tratamento da Covid-19, ação executada nesta segunda e que deu origem ao encontro.

Além do prefeito e da secretária de saúde, também estiveram presentes no encontro desta segunda o subsecretário municipal de Saúde aldeense, Marcelo Almeida Fonseca, o vereador Cristianey de Souza, conhecido como Chimbiu, e o diretor do Pronto-Socorro Municipal, Mário Jorge Lima Espinhara.

Também compareceram na ocasião, o deputado estadual Pedro Ricardo, os secretários de Saúde de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, além de representantes de outros municípios, assim como da Cruz Vermelha e de unidades de saúde da região.