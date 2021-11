COVID-19: imunossuprimidos recebem a terceira dose a partir desta semana em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, segue com o cronograma de vacinação contra a covid-19 na cidade. Nesta semana receberão a terceira dose pacientes imunossuprimidos, ou seja, pessoas que fazem tratamentos como quimioterapia, uso de drogas imunossupressoras; uso diário de corticoides; pacientes com HIV/AIDS;, doenças auto-inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias crônicas e pacientes em hemodiálises.

O Município também retoma a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, moradores acima de 18 anos e mantém a terceira dose para idosos e trabalhadores da saúde.

A vacinação acontece no horário de 9h às 16h, na Associação de Aposentados e nos postos de saúde dos distritos.

Confira o cronograma completo e pontos de vacinação:

Quarta (03) a Sexta-feira (05/11)

-Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

-Primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos;

-Segunda dose para quem estiver com agendamento para a data e tenha recebido a primeira dose no Município;

-Terceira dose para trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose no Município, no intervalo de 6 meses;

-Terceira Dose para idosos a partir de 60 anos que tomaram a segunda dose no Município, no intervalo de 6 meses;

-Terceira dose para moradores imunossuprimidos que tomaram a segunda dose no Município, no intervalo de 28 dias ou mais.

Locais de vacinação:

– Associação dos Aposentados, de 9h às 16h;

– ESF Figueira e Sabiá, quarta e sexta-feira;

– ESF Monte Alto, quinta e sexta-feira.

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e título de eleitor. Imunossuprimidos devem apresentar laudo médico.