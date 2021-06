COVID-19: Mães que estão amamentando criança até dois anos serão vacinadas nesta quinta, em Cabo Frio

A vacinação para mães que estejam amamentando crianças de até 2 anos de idade terá início nesta quinta-feira (24) em Cabo Frio. O atendimento será das 9h às 16h, nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a Covid-19.

Para que esse grupo receba a primeira dose, é preciso ter mais de 18 anos de idade e apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e a certidão de nascimento da criança.

Além das lactantes, as gestantes e as mulheres que estão em período pós parto de até 45 dias, com ou sem comorbidades, também serão imunizadas nesta quinta-feira (24), das 9h às 16h, nos postos de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19. Para receber a vacina, a cidadã deve ser maior de 18 anos e apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e prescrição médica.

A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que foi embasada no cenário epidemiológico nacional e considera o risco aumentado para desenvolvimento de formas graves da doença e complicações obstétricas.