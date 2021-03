Covid-19: mais de 1.500 doses são aplicadas no primeiro dia de vacinação em idosos de 67 anos ou mais em São Pedro da Aldeia

A imunização contra a Covid-19 segue à todo vapor em São Pedro da Aldeia durante o período de recesso. Nesta segunda-feira (29), início do “superferiado” na cidade, foi iniciada a vacinação em idosos com 67 anos ou mais com a aplicação de 1.520 doses contra à doença. A vacinação destinada a este público-alvo segue até a quinta-feira (1°) em nove postos de saúde.

São Pedro da Aldeia é uma das cidades que mais avança no calendário de imunização em idosos, por idade, na Baixada Litorânea. A ferramenta ‘vacinômetro’, divulgada nas redes oficiais da prefeitura, contabiliza a aplicação de mais de 12 mil vacinas, entre primeira e segunda dose, no município. Desse total, 7.788 são idosos. Dos idosos vacinados, 745 já estão com a imunização completa com o recebimento, também, da segunda dose da vacina.

No recorte entre os dias 20 e 29 deste mês, 4.432 doses foram aplicadas. Segundo os dados, 1766 profissionais da saúde foram vacinados e 1757 já receberam a segunda dose do imunizante. Entre idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais institucionalizados, foram imunizadas 148 pessoas. A administração pública destaca que também foram vacinados 8 quilombolas e 2 indígenas.

Onde receber a vacina

A vacinação em idosos com 67 anos ou mais vai até a quinta-feira (1° de abril), sem interferências por conta do superferiadão. O público-alvo deve procurar os nove postos de saúde que disponibilizam as doses entre 8h e 15h.

É necessário que os moradores sigam as recomendações sanitárias no ato do procedimento, como o uso de máscara e higienização das mãos.

Confira os postos de vacinação:

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n – Mossoró;

UBS Fluminense: Rua Rezende, n° 54 – Bairro Fluminense;

Esf Porto do Carro: Estrada do Alecrim, n° 388 – Porto do Carro;

Esf Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/n – Baixo Grande;

Esf Bairro São João II: Rua Marechal Juarez Távora, n° 168;

Esf Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, n° 66 ou Estrada de Ferro, n° 66 – Praia Linda;

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, n° 52 – Estação;

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/n – Rua do Fogo;

Esf Flexeira: Rua da Adutora, s/n – Flexeira.

A prefeitura destaca que cada frasco da vacina contém dez imunizantes. Para evitar desperdício das doses, apenas será permitida a abertura de novos frascos até as 14h. Após esse horário, novas doses só serão disponibilizadas se houver espera de dez pessoas aptas para receber a imunização.

Para receber a vacina, o idoso precisa apresentar documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. Aqueles que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac e estiverem dentro do prazo de 14 e 28 dias após a aplicação, devem procurar as unidades de saúde listadas acima para aplicação da segunda dose, necessária para a imunização completa da doença.

Aqueles que foram vacinados de forma domiciliar e desejam receber a segunda dose da vacina pelas equipes em domicílio, devem fazer o agendamento também nas unidades de saúde relacionadas. Quem foi vacinado pela Oxford/AstraZeneca tem prazo de até 90 dias para aplicação da segunda dose.