COVID-19: Morre Maria Lúcia Menezes, apresentadora da Rádio Ave

Faleceu neste sábado (20), vítima da Covid-19, Maria Lúcia Menezes aos 45 anos. Ela exercia suas atividades na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Centro, Cabo Frio.

No dia, 8 de março, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Cabo Frio homenageou Maria Lúcia Menezes com o Diploma Joelma Fidalgo. Maria Lúcia foi homenageada por sua representatividade para as mulheres cabofrienses.

Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção Maria Lúcia participou ativamente do desenvolvimento de todas as mídias: Rádio Ave Maria, Jornal e depois, Revista Sal e Luz, Redes Sociais, com transmissão de todas as Missas. Nesta pandemia, trabalhou para levar Cristo e seu Evangelho à Igreja doméstica.