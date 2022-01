COVID-19: Mudança na realização de testes rápidos em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde informa que, a partir desta quarta-feira (26), os Postos de Saúde passarão a realizar os testes rápidos somente em moradores assintomáticos e que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para covid-19. O atendimento para quem apresentar sintomas da doença será realizado na tenda de triagem do Hospital Geral ou no Pronto Socorro de Figueira.

Para fazer o teste, nos postos de saúde, o morador pode apresentar o comprovante de residência, carteirinha do Hospital Geral ou título de eleitor.

A Saúde ressalta a importância da vacinação na prevenção de sintomas graves que levem a internações e também para que moradores e turistas continuem usando máscaras, higienizando as mãos e evitando aglomerações.