COVID-19: Prefeito de Cabo Frio assina termo que permite pacientes a serem transferidos para Maricá

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, assinou nesta quarta-feira um Termo de Cooperação com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, que permite a disponibilização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria, para atendimento a pacientes de Cabo Frio que necessitem de transferência por complicações da Covid-19.

De acordo com o Termo de Cooperação, caberá ao município de Cabo Frio o envio de informações para o preenchimento das vagas, bem como a remoção dos pacientes até a unidade de Maricá.

O documento tem validade até 31 de dezembro de 2021, podendo ser renovado a critério dos municípios envolvidos.

O prefeito José Bonifácio e o secretário de Governo de Cabo Frio, Aquiles Barreto, foram recebidos pelo prefeito de Maricá, Fabiano Horta, pelo vice-prefeito, Diego Zeidan, pela secretária de Saúde, Simone Costa, e pelo secretário de Governo, João Maurício de Freitas.

Ainda na reunião em Maricá, a comitiva cabo-friense deu seguimento às tratativas para a aquisição de vacinas contra o coronavírus.

“O município de Maricá está na fase final de compra de um lote da vacina Sputnik-V. Estamos buscando a mesma via para a compra de um lote para Cabo Frio, em conjunto com outros municípios do estado do Rio. A Prefeitura de Cabo Frio já reservou o montante de R$ 5 milhões para essa primeira compra, com o objetivo de adquirir 100 mil doses da vacina”, explicou o prefeito José Bonifácio.