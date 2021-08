COVID-19: Prefeitura de Cabo Frio identificou quatro casos da variante Delta

A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro identificou, até o momento, quatro casos da variante Delta (B.1.617.2) do coronavírus no município. Esta variante da Covid-19 possui mutações que tornam o vírus mais transmissível.

Além destes, também foram identificados 21 casos da variante Gamma (P.1) e um caso da variante Alfa (B.1.1.7) em moradores de Cabo Frio.

Vale ressaltar que os estudos de sequenciamento são exames realizados por amostragem.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio conta com a Superintendência de Vigilância em Saúde para fazer a análise constante do cenário epidemiológico do município, baseado no levantamento dos últimos resultados dos testes de detecção da Covid-19, casos confirmados, internações e óbitos decorrentes da doença.

Entender o desenvolvimento e os ciclos do vírus na cidade é fundamental para que sejam tomadas medidas para prevenir o avanço do coronavírus e garantir a saúde da população cabo-friense.

Além de todas as ações do município, como ampliação na testagem dos munícipes para identificação do vírus e demais medidas de prevenção, a Prefeitura de Cabo Frio alerta que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve completar o esquema vacinal contra o vírus, evitar aglomerações, lavar constantemente as mãos, utilizar máscara e seguir as recomendações dos profissionais de saúde.