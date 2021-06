COVID-19: Profissionais da Saúde de Cabo Frio passarão a ser imunizados pela faixa etária

A partir desta semana, os profissionais de saúde de Cabo Frio passarão a ser imunizados de acordo com a faixa etária, sem necessidade de agendamento prévio. O objetivo é atender o público pendente deste grupo prioritário.

Os profissionais de saúde de 45 anos ou mais serão vacinados nesta terça-feira (22), e os de 40 anos ou mais na quinta-feira (24). Esse grupo será atendido no PAM de São Cristóvão, no primeiro distrito, e no PAM de Santo Antônio, no segundo distrito, das 9h às 15h.

Quem está no período da aplicação da segunda dose, ou quem perdeu o prazo, também deve comparecer para se vacinar. Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o profissional de saúde deve comparece no PAM na semana seguinte à data agendada.

Para se vacinar, o profissional deve apresentar o documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e de vínculo ativo. Para a segunda dose, o profissional deve apresentar ainda o cartão de vacina constando a primeira aplicação em uma unidade de saúde de Cabo Frio.