Covid-19: recorde de vacinação e solidariedade marcam segundo dia de drive-thru em São Pedro da Aldeia

Sorrisos nos rostos e buzinaço em comemoração. Assim foi o segundo dia do drive-thru solidário em São Pedro da Aldeia. O mutirão de vacinação contra a Covid-19 foi concluído com recorde de doses aplicadas no município, além da arrecadação de alimentos em massa. Foram 1790 vacinados neste domingo (18), totalizando 3108 doses aplicadas em dois dias de evento. A arrecadação alcançou a marca de mais de uma tonelada de donativos entregues pela população, além de agasalhos e cobertores.

O prefeito Fábio do Pastel, presente nos dois dias de evento, destacou o avanço da imunização no município. “Superamos nossa expectativa tanto na parte de vacinação quanto na arrecadação de alimentos. Isso prova que o amor ao próximo ainda é possível. Parabenizo também a equipe de voluntários que trabalham de coração, com vontade e amor. A gestão do município segue atuando com muita responsabilidade e dignidade, alcançando cada dia o nosso objetivo maior de vacinar a população o mais rápido possível”, pontuou.

A movimentação no segundo dia foi intensa. Os veículos foram organizados em seis fileiras, das quais duas eram para aplicação exclusiva da D2, com profissionais realizando o cadastro dos vacinados e uma mesa ao final de cada fila para a imunização. O fluxo de carros ocorreu sem entraves durante todo o dia, com tempo de espera na fila variando de 10 a 15 minutos durante a maior parte do evento.

Fluxo de carros ocorreu sem entraves durante todo o dia

Wallace dos Santos, de 35 anos, morador do bairro Balneário, parabenizou a organização do evento. “Achei a organização muito boa. Mesmo em um dia de domingo, percebemos todas as filas bem divididas e com fluxo bom”, disse. Já Rita Celeste Guimarães, de 66 anos, compareceu ao mutirão para tomar a segunda dose (D2). “Estou aqui tomando a D2 para ficar mais protegida, mas os cuidados vão continuar até a pandemia acabar. Vamos continuar nos cuidando”, comentou.

Quem também esteve presente garantindo a vacina foi o vereador do município, Márcio Soares. “Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe pelo bom trabalho. Fiquei na espera por pouco tempo e logo fui atendido. Todos estão de parabéns”, destacou.

A secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes, agradeceu o empenho da equipe e destacou a imunização com humanização e qualidade. “Agradecemos a toda população que esteve presente no mutirão. Superamos o número de vacinados da primeira edição do drive-thru. Agradeço também a toda nossa equipe que esteve aqui empenhada em levar atendimento aos cidadãos de forma humanizada e com muita qualidade. Vamos continuar vacinando e faço um alerta para a necessidade da segunda dose para o fechamento do ciclo vacinal”, ressaltou.

Felicidade e solidariedade

O sentimento de felicidade dos vacinados e a solidariedade marcaram o evento. “É um momento único, é a ciência, é o SUS. Ainda não estarei imunizada, porém vacinada. É uma felicidade que não consigo explicar. Foram muitas vidas perdidas para essa doença e agora estou tendo essa oportunidade. Vamos todos nos vacinar, sem escolher vacinas. Todas salvam vidas”, destacou Fabiana Ramos dos Santos, 38 anos, moradora do bairro Praia Linda.

Enfermeira voluntária, Lorena Barreto Trobilio destacou o sentimento de gratidão por fazer parte do mutirão. “Essa mobilização é muito importante porque atrai aquela parte da população que às vezes não vai ao posto. É gratificante perceber a felicidade das pessoas. Elas ficam empolgadas, outras até choram. A Covid foi uma doença que afetou a toda população. Todo mundo perdeu alguém direta ou indiretamente. O que estamos fazendo aqui é história. Fico muito agradecida por fazer parte desse momento”, disse

Emílio Teixeira Garcia, 35 anos, morador do bairro Colina, falou sobre a importância da união para o enfrentamento da Covid-19. “Estou muito feliz em tomar a vacina, por finalmente ter chegado a minha vez. Passamos por muita coisa desde o início da pandemia. Espero que esse momento chegue para todos. Vamos todos tomar a vacina. Só com a união vamos vencer a doença. Todos juntos por um propósito”, destacou.

O vice-prefeito, Júlio Queiroz, destacou o desempenho das equipes durante o evento e de toda a população aldeense, atuante na arrecadação de alimentos. “O povo abraçou a questão da doação de alimentos. O que vemos aqui é uma grande família de profissionais e voluntários fazendo o evento acontecer, além de todos os moradores que contribuíram com a campanha. Fico muito honrado por estar fazendo parte desse momento e vejo o quanto o povo aldeense é unido”, destacou.

Mais de uma tonelada de alimentos foram arrecadados nos dois dias de evento

Os alimentos, agasalhos e cobertores arrecadados serão destinados pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos cidadãos aldeenses assistidos por dispositivos oficiais da administração municipal. Neste domingo (18), foram arrecadados cerca de 700 quilos de alimentos não perecíveis. Acrescidos às arrecadações de sábado (17), chegam ao total de 1.170 quilos de donativos.

Vacinação continua nesta segunda (19)

A vacinação de moradores com 35 anos ou mais, realizada durante o drive-thru solidário deste final de semana, será estendida até a próxima quarta-feira (21) em São Pedro da Aldeia. A campanha continua aberta a todos os grupos já inseridos anteriormente, inclusive para a aplicação da segunda dose (D2) da vacina. Todos os públicos aptos a receberem as doses podem procurar os quatro pontos de imunização na cidade, das 8h ao meio-dia.