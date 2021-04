COVID-19: São Pedro da Aldeia tem operação para fiscalização de decreto

Foi realizada nessa quarta-feira, dia 31, a operação de fiscalização em cumprimento ao decreto municipal nº 058 em combate à pandemia do COVID-19 e perturbação do sossego público por parte de denúncias via 153.



Com colaboração dos comerciantes e munícipes, poucos comércios foram necessários sofrer abordagem. Horário sendo respeitado, como também a prioridade pela vida.

A operação contou com a presença do secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo.

Segundo o decreto, os comércios podem estar abertos até às 22h, com respeito ao distanciamento social entre mesas e clientes. Após esse horário e até às 23h, somente com os clientes que já estavam no ambiente. Até às 00h, através de serviço delivery.