COVID-19: Secretaria de Saúde de Iguaba Grande dá início à testagem em massa

A secretaria de Saúde de Iguaba Grande deu início, esta semana, à testagem em massa para detecção do novo coronavírus. Cerca de 20 mil testes foram adquiridos e serão realizados nas UBSs onde o morador possui cadastro.

Para evitar aglomerações, a testagem em massa será realizada em pessoas assintomáticas (que não apresentem nenhum sintoma de covid), de forma escalonada e mediante agendamento prévio: a primeira etapa começou nesta segunda-feira (30) e segue até 16 de dezembro com idosos com idade acima de 70 anos. De 16 de dezembro até 8 de janeiro será a vez dos idosos com idade acima de 60 anos (quem tem mais 70 continuará sendo testado), e a partir de 11 de janeiro a testagem será feita em adultos e crianças.



Os testes de covid-19 nas UBSs serão realizados de segunda a sexta, das 8h às 17h. O agendamento pode ser feito pessoalmente na unidade onde o morador possui cadastro, ou através do Whatsapp (22) 98813-3804.

“Nós resolvemos adotar a estratégia de testagem em massa para detectarmos as pessoas que estão com a doença mas que não sabem porque não estão com nenhum sintoma. E a partir deste monitoramento vamos iniciar o protocolo de isolamento social e tratamento, diminuindo assim a aceleração do contágio, prevenindo agravamentos e taxas de letalidade ” esclareceu a Diretora da Atenção Básica de Saúde de Iguaba Grande, Cinta Priscilla.

Além dos testes em massa nas UBSs de Iguaba, a Secretaria de Saúde informa que o Centro de Triagem (localizado ao lado da UPA) continuará funcionando normalmente oferecendo testes para pessoas sintomáticas (que apresentem sintomas do novo coronavírus) seguindo protocolos do Ministério da Saúde.



Verifique abaixo o cronograma de testagem em massa para pessoas que não apresentem sintomas:

– Idosos acima de 70 anos: de 30/11 a 16/12

– Idosos acima de 60 anos: de 16/12 a 08/01

– Adultos e crianças: a partir de 11/01