Covid-19: vacinação em idosos de 60 anos ou mais é iniciada em duas escolas municipais de São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia deu início, nesta segunda-feira (3), à vacinação contra a Covid-19 em idosos de 60 anos ou mais nas duas escolas municipais selecionadas para o procedimento. Nesta fase, a infraestrutura mais ampla das unidades escolares é usada para agilizar o fluxo de atendimento e evitar aglomerações, já que o público-alvo desta faixa-etária é mais numeroso. A etapa acontece até a quarta-feira (5), das 8h às 12h. As doses também estão disponíveis para os profissionais da saúde atuantes que residem no município.

A força-tarefa da vacinação conta com mais de 60 profissionais de saúde, além do apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e da Guarda Municipal. A dinâmica de aplicação é iniciada por meio de triagem do público, que é atendido nas quadras poliesportivas das unidades garantindo o distanciamento entre os assistidos. Após apresentação dos dados pessoais aos agentes, os moradores são encaminhados para a aplicação da vacina em salas específicas.

O prefeito, Fábio do Pastel, acompanhou de perto o primeiro dia de vacinação nas unidades escolares. “Nossas equipes da saúde estão trabalhando para oferecer as melhores condições para toda a população vir e realizar a vacinação em segurança. Nossa prioridade é oferecer o acolhimento mais humanizado possível e vamos continuar para melhorar cada vez mais o atendimento aos moradores”, afirmou.

A população vacinada poderá realizar um ato de solidariedade durante o procedimento. Aqueles que tiverem a possibilidade de doar um quilo de alimento não perecível poderão levar os produtos nos locais de vacinação. Os materiais arrecadados serão destinados a famílias carentes do município.

Como receber a vacina?

A imunização acontece na E.Mz. Manoel Moraes da Silva, localizada na Rua Silva Jardim, no bairro Campo Redondo; e na E.M. Professora Miriam Alves Guimarães, às margens da RJ-140, no bairro Fluminense, das 8 às 12h. Não há vacinação nos postos de saúde do município. A vacinação também está disponível para a aplicação da segunda dose (D2), necessária para imunização completa da doença.

Para receber a vacina, os idosos devem apresentar documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. Os profissionais da área da saúde devem estar munidos, também, da carteira profissional atualizada. Para receber a segunda dose (D2) é necessário o comprovante de recebimento da primeira vacina (D1).

Foto: Bruninho Volotão

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da aplicação da segunda dose da vacina (D2) para assegurar a proteção adequada contra a doença. Quem já recebeu a primeira dose do imunizante (D1) e estiver dentro do prazo para tomar a D2, deve procurar os postos de saúde listados abaixo. Lembrando que o prazo para a reaplicação da vacina Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já para a Oxford/AstraZeneca, o prazo é a partir de 90 dias após o recebimento da primeira.

Aqueles que foram vacinados em casa e desejam receber a segunda dose da vacina pelas equipes em domicílio, devem fazer o agendamento também nas unidades escolares relacionadas.

Todos que recebem as vacinas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura daqueles que recebem as doses ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.

Campanha de vacinação em combate à gripe segue nos postos:

A Secretaria de Saúde informa que continua com a aplicação dos imunizantes contra a gripe. A primeira etapa da vacinação acontece até 10 de maio para os seguintes grupos prioritários: crianças de 6 meses e menores 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto), indígenas e trabalhadores da saúde.

Postos onde a aplicação é realizada:

Policlínica Naval: Base Aérea Naval (somente para militares e seus dependentes);

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf. Parque Arruda: Avenida dos Bandeirantes, nº 23 – Parque Arruda;

UBS Retiro: Estrada do Retiro, s/nº – Retiro;

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo;

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n – Mossoró;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

UBS Cruz: Estrada da Cruz, s/nº – Cruz;

Esf. Flexeira: Rua da Adutora, s/nº – Flexeira.