Covid-19: zero pacientes internados em Búzios

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (17), não houve nem um novo caso positivo para coronavírus no município. A boa notícia é que não há pacientes internados com a Covid-19 no balneário.

A Administração Municipal, através do Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Amaral, reforçou a atuação diária para evitar a evolução do vírus na península e afirmou que todas as medidas de enfrentamento estão sendo tomadas desde o início do atual Governo.

“As ações para prevenir qualquer aumento do quantitativo de pacientes infectados pelo coronavírus estão sendo tomadas desde o início do atual Governo, do Prefeito Alexandre Martins”, ressaltou o Secretário.

Ainda segundo o Secretário, a cidade de Búzios conta, hoje, com mais de 40 agentes comunitários para garantir a segurança da população.

“Foram colocados mais de 40 novos agentes da saúde para fazer o levantamento precoce de casos de estado gripal. Automaticamente, esses pacientes são conduzidos às tendas de triagem para tratamento imediato”, destacou.

Por dia, Búzios atende, em média, cerca de 40 pacientes com sintomas semelhantes ao da Covid-19. Para atender essa demanda, a Secretaria de Saúde aumentou o efetivo de médicos na cidade e conta com duas tendas especializadas nos casos de Covid-19, localizadas nos bairros da Rasa e Ferradura, além de dois plantonistas na tenda do Hospital Municipal Rodolpho Perissé, que opera 24h durante os sete dias da semana, e um plantonista na ala de covid da unidade.

Ainda como medida de enfrentamento, o Chefe do Executivo, Alexandre Martins, autorizou o realocamento da tenda que estava à frente do Hospital Rodolpho Perissé, para a lateral do local, a fim de diminuir o risco de contaminação aos enfermos que precisarem recorrer à emergência, além de agregar a essa tenda um Hospital de Campanha com capacidade de até 19 leitos, permitindo o fluxo perfeito para os pacientes de Covid dentro da área.

A Prefeitura de Búzios reafirma que está apta para enfrentar o vírus e acolher os pacientes que apresentarem sintomas semelhantes.