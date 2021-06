Covid: Gestantes, puérperas e lactantes serão vacinadas amanhã em São Pedro da Aldeia

O Calendário de Vacinação contra a Covid-19 de São Pedro da Aldeia agora inclui gestantes, puérperas e lactantes (bebês de até 12 meses) com ou sem comorbidades.

A inclusão do público sem comorbidades segue diretriz do Governo do Estado.

Para a aplicação da primeira dose (D1), as mulheres do grupo indicado, com idade a partir de 18 anos, devem procurar um dos pontos de vacinação abaixo:

📌 Sede do São Pedro Esporte Clube (SPEC) – Centro

📌 Unidade de Saúde do bairro Porto do Carro

A mobilização acontece das 8h às 12h.

É necessário apresentar documento pessoal com foto, cartão do SUS e comprovante de residência nominal, além de prescrição médica (gestantes e puérperas) e da certidão de nascimento da criança (puérperas até 45 dias e lactantes de até 12 meses).