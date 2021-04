Covid: Novo calendário de vacinação contempla profissionais da Educação em Araruama

A Prefeitura de Araruama tem previsão de receber nesse domingo, 25, do Governo do Estado, um lote com 3.750 doses da vacina Astrazeneca.

Com a nova remessa, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma de vacinação para contemplar novos grupos; entre eles os profissionais da Rede Municipal de Educação de 50 anos para cima que estão atuando presencialmente nas unidades escolares.

O novo calendário de vacinação tem início no dia 26 de abril e vai até 01 de maio. Ficou estabelecido:

26/04

*Primeira dose para pessoas de 61 anos, nascidas de julho a dezembro.

(Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente, das 09 h às 16h).

27/04

*Primeira dose para pessoas de 60 anos, nascidas de janeiro a junho, na parte da manhã; e as de 60 anos, que nasceram de julho a dezembro, no período da tarde.

(Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente).

28/04

*Repescagem para primeira dose em pessoas de 63 a 73 anos.

(Praça Menino João Hélio e Subprefeitura de São Vicente, das 09h às 16h).

01/05

*Primeira dose para profissionais da Rede pública Municipal de Educação de 50 anos para cima, que estejam no exercício de sua função nas unidades escolares.

(Praça Menino João Hélio, das 09h às 16h).

Primeira dose para pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos. É preciso fazer agendamento prévio por meio do site da Prefeitura a partir do dia 28 de abril.

Repescagem da primeira dose para profissionais de Saúde residentes em Araruama, de 55 a 59 anos. É preciso fazer agendamento prévio por meio do site da Prefeitura a partir do dia 28 de abril.