Covid: Novo decreto intensifica medidas de segurança e fiscalização em Búzios

Como mais uma forma de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Armação dos Búzios divulgou, nesta quinta (11), novo Decreto n° 1.589, que intensifica as medidas de segurança e fiscalização na barreira sanitária.

O objetivo continua o mesmo: redobrar os cuidados, monitorar e controlar o fluxo de circulação quanto a entrada e saída de pessoas nas principais vias de acesso ao município e impedir que o vírus se espalhe no município.

Segundo o decreto, está vedada a realização de festas, shows e eventos; os estabelecimentos comerciais deverão operar com 60% (sessenta por cento) da sua lotação, janelas abertas, distanciar as mesas em, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) e disponibilizar álcool em gel. Estabelece, ainda, que veículos de transporte coletivo e alternativo deverão obedecer a taxa de ocupação de 60% (sessenta por cento) de sua capacidade total.

Nas barreiras, os critérios serão mantidos. Os condutores de veículos e motocicletas serão abordados pelos profissionais da Postura, Agentes da Saúde, Vigilância e Guarda Municipal. Durante a abordagem, as pessoas receberão orientações e aferição de temperatura. A entrada só será permitida mediante apresentação de comprovante de residência, trabalho ou QR code que comprove que o turista está hospedado na cidade.

O novo decreto não revoga o publicado no dia 26 de fevereiro de 2021, de n° 1.583. O descumprimento das determinações estabelecidas pelo atual, pelos estabelecimentos comerciais, sujeitará a aplicação de advertência, cassação de alvará e multa.

Cientes do risco de propagação do vírus, a administração municipal pede a colaboração de todos. Todas essas medidas são esforços para combater a proliferação da Covid-19 e evitar o colapso do nosso sistema de saúde. Estamos lidando com um grande desafio, mas logo isso vai passar. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.