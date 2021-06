Covid: Pessoas com comorbidades de 39 a 45 anos irão receber a vacina essa semana

Pessoas com comorbidades de 39 a 45 anos receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na próxima semana em Cabo Frio. A ampliação da imunização ocorrerá de forma escalonada devido ao envio de vacinas pelo Estado, que permanece de forma gradativa, não abrangendo todas as idades deste público-alvo.

Pessoas com comorbidades que tenham 45, 44 e 43 anos serão vacinadas com a primeira dose na terça-feira (1); e as pessoas de 42, 41 e 40 anos com comorbidades serão vacinadas na quarta-feira (2). Na quinta-feira (3), é feriado nacional de Corpus Christi e não haverá vacinação, mas o calendário retorna na sexta-feira (4) atendendo pessoas com comorbidades de 39 anos.

Pessoas com doença renal crônica em diálise independente da idade (18 a 59 anos) também poderão receber a primeira dose da vacina junto aos deficientes permanentes cadastrados no BPC de 18 a 59 anos. A imunização desses grupos acontece terça (1) e quarta-feira (2), das 9h às 16h, e na sexta-feira (4), de 9h às 12h, nas unidades de saúde específicas para Covid-19.

Além de apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência, todos os públicos devem comprovar a condição de saúde no ato da vacinação por meio de cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares. Os deficientes permanentes devem levar o laudo com o Cadastro Internacional da Doença (CID).

Já o drive-thru irá vacinar apenas idosos que estão dentro do prazo para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca, e quem perdeu o prazo também deve comparecer para se vacinar. O drive-thru irá funcionar na terça (1), quarta (2) e sexta-feira (4), das 9h às 15h. A segunda dose da vacina AstraZeneca também será aplicada nas unidades de saúde específicas para Covid-19 na terça (1) e quarta-feira (2), das 9h às 16h, e na sexta-feira (4), será de 9h às 12h.

Os profissionais de saúde previamente agendados serão vacinados no PAM de São Cristóvão e no PAM de Santo Antônio, na terça (1), das 9h às 15h. Para receber a segunda dose, basta ir aos locais na data prevista. Quem estava agendado para datas anteriores, mas perdeu o prazo, também deve comparecer para se vacinar. É obrigatório apresentar o comprovante de vínculo profissional ativo.