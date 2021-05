Covid: Prefeitura de Araruama vai vacinar “comunidade de pessoas em situação de rua”, nesta quinta-feira

A Prefeitura de Araruama preparou com muito carinho uma logística especial e humanizada para vacinar com a primeira dose da Coronavac contra a Covid-19 a comunidade de pessoas em situação de rua do município, de 18 anos para cima.

Para isso, será oferecido um café da manhã no Centro Pop, que fica na Vila Capri, na quinta-feira, 27, a partir das 09h.

No local estarão presentes equipes de psicólogos e assistentes sociais que irão conversar e esclarecer essas pessoas sobre os riscos da pandemia e a importância da vacinação, que ocorrerá logo após o café da manhã.

Além disso, os profissionais vão orientá-las também sobre a importância da segunda dose, que já está programada para ocorrer no dia 10 de junho também no Centro Pop, onde será organizado um outro café da manhã com todo acolhimento.