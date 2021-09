Covid: Vereador quer que visitantes de Búzios apresentem passaporte de imunidade

O vereador Gugu de Nair faz uma Indicação ao prefeito de Búzios sugerindo que seja obrigatória a apresentação de passaporte de imunidade para participar de eventos na cidade na alta temporada. O passaporte deverá constar a comprovação da vacinação das duas doses contra a Covid-19.

O objetivo é prevenir a disseminação do Coronavírus durante o verão, tendo em vista os eventos de fim de ano e a expectativa de aumento de fluxo de pessoas na região. A Indicação também leva em conta o recente aumento de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro com a variante Delta.

No uso da tribuna o vereador se posicionou a favor da retomada “consciente” da economia, sugerindo que seja obrigatório apresentar “o passaporte de imunidade”. “Com a vacinação chegando agora no país inteiro à faixa dos 18 anos, até dezembro todos terão tomado a segunda dose da vacina. (…)Isso gera segurança para cidade e protege os moradores.”, acrescentou Gugu.

Dados da Vacinação e dos Casos de Covid-19 em Búzios

Segundo a prefeitura até o momento foram 26.542 pessoas vacinadas com a primeira dose no município*. O quantitativo de vacinados com a segunda dose não foi informado.

Já o Informativo Diário Coronavírus, publicado pela prefeitura, aponta que desde o começo da pandemia foram 6.009 casos confirmados de Covid-19, 5.637 curados e 63 óbitos (atualização 01/09/21).

*Informações atualizadas na matéria 02/09/21