CREAS de Arraial do Cabo realiza busca ativa para manter atendimento aos assistidos durante a quarentena

Para manter o atendimento dos assistidos pelo Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS), a equipe está realizando busca ativa nos endereços dos usuários, a fim de garantir que os atendimentos não pare nesses tempos de pandemia. A busca consiste em entregar cartas nos endereços dos usuários, informando que o atendimento está acontecendo de forma remota e pode ser feito via whatsapp e e-mail. Essa nova configuração de trabalho apresenta alguns desafios, de acordo com a Coordenadora do CREAS, Sabriny Ferreira, mas a equipe está trabalhando para que todos os problemas sejam minimizados.

Ainda de acordo com Sabriny, um dos problemas encontrados para dar seguimento ao acompanhamento é a dificuldade em entrar em contato com alguns números, já que muitos trocam de telefone com frequência.

“Por isso, a busca ativa foi um dos instrumentos utilizados pela Assistência Social e pode ser efetivada para diversos fins. Nesse momento de pandemia é preciso se reinventar fazendo com que a proteção social especial chegue para as pessoas, superando uma atuação pautada apenas na demanda espontânea”, comentou.

O trabalho está sendo realizado dessa maneira para resguardar a saúde dos usuários e da equipe, e também para garantir o acompanhamento e referenciamento dos assistidos.

O CREAS pode ser acionado pelo telefone (22) 99729-3912 ou pelo e-mail creas.arraialdocabo@gmail.com . Em casos de urgência, o usuário pode procurar pelo CREAS na Rua Oswaldo Cruz, 62, Centro.