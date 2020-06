Creche será inaugurada no distrito de Iguabinha, em Araruama

Uma obra moderna e que vai de encontro com a necessidade de pais e mães, que precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar os filhos pequenos. A Prefeitura de Araruama vai inaugurar nessa quarta-feira, 03, a Creche Municipal de Iguabinha, quinto distrito. A entrega vai ser online, às 11h, com transmissão pelo Facebook da Prefeitura, com objetivo de evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus. A unidade vai atender 128 crianças, em sistema integral de ensino.

São 10 salas de aula, que vão atender da seguinte forma:

Creche I – duas turmas – crianças de 6 meses a 11 meses;

Creche II- duas turmas – crianças de 01 ano a 01 ano e 11 meses;

Creche III – duas turmas – crianças de 02 anos a 02 anos e 11 meses;

Creche IV – quatro turmas – crianças de 03 anos a 03 anos e 11 meses.

Também haverá sala multiuso, pátio coberto, sala de amamentação, lactário, banheiros, fraldário e parquinho. Na creche as crianças vão ter alimentação balanceada, ensino de excelência e cuidados, que vão garantir aos pequenos um bom desenvolvimento físico e intelectual. A Prefeitura reforça que, ao investir no Ensino Infantil está cumprindo com o que diz a Legislação, além de garantir que pais e mães consigam ir para o mercado de trabalho com tranquilidade, tendo a certeza que seus filhos estão sendo bem cuidados e protegidos.