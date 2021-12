CrossFit: dupla de Arraial do Cabo se dá bem no Rio Carioca Games

Atletas de CrossFit, Bruna Amorim, 25, e Luana Braga, 30, ambas de Arraial do Cabo, arrebentaram no Rio Carioca Games, nos dias 27 e 28 de novembro, no Parque Olímpico da Barra, no Rio. A dupla cabista terminou a competição em 2º lugar, em 1º ficou a dupla de São Gonçalo. As meninas foram recebidas nesta quarta-feira (1º), pelo prefeito Marcelo Magno.

Trinta e nove duplas disputaram a competição, e Bruna e Luana passaram por 37 adversárias na Categoria Intermediária. Elas treinam duas horas por dia, de segunda-feira a sábado, na Academia Mamute, onde também são professoras.

No total, o Rio Carioca Games reuniu em torno de 800 competidores em 20 categorias. O evento é um dos maiores Fitness do cenário carioca.

*Agenda -* Em abril de 2022, em Santa Catarina, Bruna e Luana participarão da seletiva para o Brasileiro. Antes, em janeiro do próximo ano, a dupla vai competir no Circuito Olimpo, em Minas Gerais