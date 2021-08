Cultura de Arraial do Cabo abre inscrições para o curso de Teatro

Oferecido pela Superintendência de Cultura de Arraial do Cabo, o curso de Teatro terá aulas gratuitas, ministradas às quintas e sextas de 19h às 22h, no prédio do antigo Cinema, no Centro, e aos sábados, de 14h às 17h, no Anexo Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, em Monte Alto.

As inscrições já começaram e para participar é necessário ter no mínimo 16 anos, e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Foto 3X4, comprovante de residência e, para os menores de idade, levar declaração escolar e documento do responsável.

Na área central, as inscrições acontecem de 9h às 17h, na Casa de Vidro, e em Monte Alto, no Anexo Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso.

As vagas são limitadas e o curso tem previsão de início para o dia 26 de agosto em Arraial do Cabo e no dia 04 de setembro em Monte Alto.