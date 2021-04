Curso gratuito de confecção de flores e arranjos está com inscrições abertas em São Pedro da Aldeia

Estão abertas, a partir desta terça-feira (27), as inscrições no curso rápido gratuito de artesanato para a produção de flores e arranjos em E.V.A e feltro em São Pedro da Aldeia. A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura. Jovens a partir de 15 anos podem realizar a matrícula no Horto Escola Municipal até o dia 07 de maio. Ao todo, 18 vagas são disponibilizadas.

As aulas serão ministradas uma vez por semana, com início no dia 11 de maio e término em 14 de julho, com opções de dois turnos. O curso será dividido em três turmas, respeitando as determinações para contenção do contágio da Covid-19. No turno matutino, as aulas serão realizadas de 9h às 11h. Na parte da tarde, de 14h às 16h.

Os interessados devem realizar a inscrição no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), localizado no Horto Escola Artesanal, munidos de originais e cópias da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência. Os menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os demais candidatos farão parte de um cadastro reserva.

As aulas serão realizadas no próprio Horto Escola Artesanal, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, KM 107 – bairro Balneário. Não será oferecida ajuda de custo com transporte e alimentação e toda compra do material utilizado durante o curso será de responsabilidade do aluno.