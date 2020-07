De acordo com a prefeitura, Cabo Frio fecha primeiro semestre de 2020 com queda de R$ 53 milhões na arrecadação

A Prefeitura de Cabo Frio teve impacto financeiro significativo com a diminuição na arrecadação de impostos, devido à crise nacional que foi potencializada ainda com a pandemia do novo coronavírus. O município fechou o primeiro semestre de 2020 com queda líquida financeira de R$ 53 milhões nas receitas, frustrando as previsões orçamentárias para o período.

Somente no mês de junho, o repasse dos royalties caiu 44% comparado ao mesmo período do ano passado, além de ter deixado de arrecadar R$ 22.193.226 milhões.



“Os impostos são decorrentes do consumo, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), além do ISS (Imposto Sobre Serviço), na área da prestação de serviços, que, com o setor parado ou com as atividades reduzidas há diminuição de arrecadação. É um quadro muito preocupante, porque os municípios dependem basicamente da arrecadação própria, já que os recursos que vêm do Governo Federal e Estadual são insuficientes”, diz o Secretário de Fazenda, Clésio Guimarães.

Confira no quadro abaixo, a análise comparativa das arrecadações:

ANÁLISE COMPARATIVA DE TRANSFERÊNCIAS – 2020

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

1.ICMS 8.591.171 | 8.591.529 | 9.534.898 | 6.821.330 |6.249.428|6.985.926

2.Fundeb 11.261.852|12.273.007|11.494.294|9.025.476|7.246.679| 7.920.419

3.Royalty 11.597.533|15.753.713|13.251.048|9.944.042|7.124.159 |3.965.267

4.SSNA 708.110 | 815.904 | 599.584 | 162.310 | 192.240 | 235.568

RECEITA LÍQUIDA FINANCEIRA GLOBAL

Janeiro 63.919.561

Fevereiro 68.594.666

Março 50.440.369

Abril 38.702.763 Perda em relação a março – R$ 12.737.606

Maio 31.221.190 Perda em relação a março – R$ 19.191.179

Junho 28.247.143 + 6.737.295* >>(*AFM-Enviada para a Saúde)

REPASSES FEDERAIS – BANCO DO BRASIL

(Royalties – Fundeb – Salário Educação – ITR – SUS – etc)

Março – 26.062.224

Abril – 20.301.908

Maio – 16.183.093

Junho – 12.718.318 + 6.737.295*(AFM-Enviada para a Saúde)