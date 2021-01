De acordo com Prefeitura: Números de ocupação de leitos em Saquarema apresentados pelo estado não é real

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar à população que, diferentemente do que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos no município não está no seu limite máximo. Os dados de hoje, 07/01, apontam para uma ocupação geral na casa dos 60%.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde que estão disponíveis para consulta de toda a população e órgãos públicos, o município possui 53% dos leitos de enfermaria exclusivos para COVID ocupados. No Posto de Urgência de Saquarema, 50% de todos os leitos dedicados ao COVID estão ocupados. Já a ocupação dos leitos de CTI exclusivos para o COVID está em 70%.

Desta forma, utilizando-se do sistema de classificação criado pelo próprio Estado, a taxa real de ocupação no município de Saquarema está em 60%. Todos os dados estão disponíveis no site saquarema.rj.gov.br/coronavirus

“É muito importante que a população continue mantendo os cuidados de higiene e prevenção ao COVID. Mesmo com a ocupação um pouco acima da metade e com leitos ainda disponíveis na rede de saúde, não podemos relaxar e devemos continuar seguindo os protocolos de saúde”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

É importante ressaltar que os dados emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde são relativos ao dia 30 de dezembro. A atualização no sistema estadual é feita de forma mais lenta do que o sistema de leitos municipal. Assim, sempre haverá diferença entre os dados apresentados pelo Estado e os números reais de ocupação de leitos no município, que ficam disponíveis (e atualizados) diariamente no site oficial para acompanhamento do Covid em Saquarema (saquarema.rj.gov.br/coronavírus)