Defesa Civil de Arraial do Cabo monitora distrito de Monte Alto

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que a Defesa Civil do município está acompanhando a situação dos moradores do Distrito de Monte Alto, em função do avanço do mar, ocasionado pela ressaca.

O monitoramento é necessário, tendo em vista o alerta da Marinha do Brasil, valido até sábado (11), para o litoral que vai de Santos (SP) e Cabo de São Tomé (RJ). As ondas podem chegar a 3 metros em alto mar.

A Defesa Civil já vistoriou a localidade onde a água está acumulada e avalia a possibilidade de evacuar as áreas afetadas já que a previsão é que o mar continue subindo. A Secretaria de Assistência Social de Arraial do Cabo também foi acionada e já está com a equipe de prontidão para, em caso de evacuação da área, acolher e proporcionar toda a assistência necessária às famílias.

É importante lembrar que o local afetado já possui histórico de inundação em época de ressaca, fazendo com que a água do mar vá ao encontro da Lagoa de Araruama.

Equipes da Guarda Ambiental também estão dando apoio a Defesa Civil que continua monitorando a subida da maré durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros e os Guarda-vidas também estão em alerta para atendimento em uma possível emergência.

A Defesa Civil aconselha as famílias que residem nas ruas que já foram invadidas pela água, que procurem locais seguros para se abrigar, como a casa de amigos e parentes. O objetivo é evitar possíveis incidentes se a maré voltar a subir.