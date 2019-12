Defesa Civil de Cabo Frio divulga novo calendário para vistoria de carrinhos de ambulantes

A Superintendência da Defesa Civil de Cabo Frio realiza nesta quarta-feira (18) uma nova vistoria para carrinhos de ambulantes que atuam nas praias do município. O calendário segue nos dias 26, 27 de dezembro, 2 e 3 de janeiro no primeiro distrito e no dia 19 de dezembro em Tamoios. O objetivo é dar oportunidade para quem não pode comparecer na primeira vistoria, que aconteceu na semana passada. Serão verificados se exigências de segurança para uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) estão sendo atendidas.



Segundo o superintendente da Defesa Civil, Márcio Soren, 121 ambulantes compareceram na primeira vistoria que aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. O calendário foi ampliado pois pelo menos 2/3 dos ambulantes ainda precisam passar pela vistoria.

Para fazer o procedimento, o ambulante deve estar de posse do protocolo de cadastro e da autorização para vistoria da Coordenadoria de Posturas. A medida avaliará as condições gerais do carrinho em relação ao aspecto, higiene e segurança.

Após a vistoria da Defesa Civil, o comerciante ambulante receberá um protocolo com a palavra APROVADO juntamente com o carimbo e assinatura do Superintendente do órgão. Caso não seja aprovado, no documento constará a descrição da exigência a ser cumprida.

Com o protocolo de aprovação da Defesa Civil, o ambulante deverá apresentá-lo na Coordenadoria de Posturas para então receber a autorização para a prestação de serviço e o crachá de identificação.

Até as novas datas, a equipe da Defesa Civil, juntamente com a Coordenadoria de Posturas, fará um trabalho de orientação nas praias com uma blitz educativa. A primeira aconteceu no sábado (14), quando 32 carrinhos foram vistoriados. Desse número, seis apresentaram problemas, cinco precisaram suspender as atividades para se adequarem, mas logo cumpriram as exigências e retomaram o trabalho, e um foi retirado da praia.



“A Defesa Civil está executando um trabalho pioneiro em Cabo Frio no intuito de trazer segurança para os ambulantes que utilizam o GLP e para os usuários do serviço. Nesse momento a blitz está sendo educativa, o que deve ser adotado ainda no decorrer desta semana, e, após esse prazo, as blitzen serão repressivas com a apreensão dos carrinhos que estiverem irregulares, multa e até processo de cassação da licença”, explicou o superintendente da Defesa Civil, Marcio Soren.



Na sexta-feira (13), um carrinho de pizza pegou foto na Praia do Forte. Segundo o superintendente, o carrinho não passou pela primeira vistoria.



Acompanhe as datas e horários para a vistoria.

1º distrito:

18 e 19 de dezembro (quarta e quinta-feira) das 14h às 16h30 e 26 e 27 de dezembro (quinta e sexta-feira) das 14h às 16h30; 02 de janeiro (quinta-feira) das 14:00h até as 16:30h e 3 de janeiro (sexta-feira) das 8h30 até as 11h30 na sede da Defesa Civil, Av. Assunção s/n, Terminal de Transatlântico, Centro.

Tamoios:

19 de dezembro (quinta-feira) das 9h às 11h30 na sede da Guarda Municipal de Tamoios, localizada ao lado do Condomínio LongBeach.