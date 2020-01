Defesa Civil de Cabo Frio está em alerta

A Defesa Civil de Cabo Frio está em estado de atenção em decorrência da forte chuva que atingiu o município na manhã desta segunda-feira (13).

Foram 48,9 milímetros de chuva em toda a cidade em aproximadamente 1h30.

Há previsão de chuva durante todo o dia. A orientação da Defesa Civil é que a população tenha atenção em locais suscetíveis a alagamentos crônicos, e se possível permaneça em casa ou no trabalho durante a ocorrência de chuva forte.

“Pedimos para que as pessoas evitem sair de carro e entrar em ruas alagadas. Há previsão de chuva para todo o dia, inclusive com alerta do CPTEC e do INEA quanto a mau tempo”, explica Marcio Soren, superintendente da pasta.

A Consercaf solicita à população que evite o descarte de lixo domiciliar, pois não haverá possibilidade de realizar a coleta enquanto as ruas permanecerem alagadas.

Em caso de emergências, a Defesa Civil deve ser acionada pelos números 199 ou 2647-0199.

