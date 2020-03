Defesa Civil de São Pedro da Aldeia entrega alimentos e produtos de higiene a idosos

Ajudar na proteção daqueles que fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. Foi com esse objetivo que a Defesa Civil de São Pedro da Aldeia entregou, nesta segunda-feira, dia 23, 80 unidades de sabonete líquido e 124 sachês de leite em pó.

Os materiais foram entregues às casas de acolhimento de idosos Pousadas Aconchego do Vovô, Xodó da Vovó, localizadas no bairro Balneário, e Paraíso dos Avós, no Porto da Aldeia. A iniciativa levou em consideração as medidas preventivas que estão sendo adotadas em todo o país para o combate e controle do Covid-19.

A entrega aconteceu após um levantamento feito pelos agentes aldeenses, que apontou a quantidade de pessoas e as necessidades de cada local. Os idosos e funcionários das três instituições, totalizando 116 pessoas, também serão vacinados contra a gripe. “Faremos essa ação com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que vai disponibilizar as doses e um técnico da pasta para nos acompanhar. O agendamento será feito durante a semana. Para isso, convocamos os enfermeiros e técnicos de enfermagens voluntários da Defesa Civil”, explicou o coordenador-geral do órgão, Marcus Dothavio.

As unidades de sabonete líquido foram entregues ao município pela Associação dos Servidores Municipais, Estaduais e Federais do Rio de Janeiro (Assist). Já os 124 sachês de leite em pó entregues nas instituições, e também na Casa de Acolhimento Municipal, foram arrecadados durante as inscrições para um projeto da Defesa Civil, o Defesinha – Verão 2020, que reuniu crianças e adolescentes para diversas atividades educacionais realizadas em janeiro. “Agradeço aos pais e aos alunos do projeto, que doaram esses leites. Ainda temos um material armazenado caso seja necessária uma segunda entrega”, comentou Marcus Dothavio.

Representante de uma das pousadas beneficiadas, a Aconchego do Vovô, Luiz Fernando Barreto ficou emocionado com a ação. “Esse material é muito bem-vindo, chegou no momento certo. Temos 40 idosos acolhidos e a higienização deles com o sabonete líquido se torna bem mais fácil do que com a barra. Fiquei maravilhado também com a ideia de vaciná-los aqui, pois não podemos expor eles na rua nesse momento. Gostaria de parabenizar a todos da equipe pelo atendimento”, disse.