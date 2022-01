Defesa Civil de São Pedro da Aldeia percorre as ruas da cidade pós chuva

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia está em Estágio de Atenção e uma equipe percorre a cidade monitorando permanentemente os bairros desde o fim de semana.

Até o momento, não foram registrados deslizamentos, desabamentos ou residências alagadas no município. Não há desabrigados ou desalojados na cidade.

A população pode contribuir com a prevenção de acidentes com cuidados como:

➡️ Não transitar em locais de terreno instável;

➡️ Postes e árvores inclinados, rede elétrica mais baixa do que o habitual, rachaduras em paredes e no solo são sinais de alerta que devem ser observados;

➡️ Portas e janelas emperradas e água minando da base de encostas são outros indícios de instabilidade geológica.

Nas últimas 36 horas, o pluviômetro da Estação Meteorológica da Universidade Federal Fluminense (UFF) registrou 73mm de precipitação em São Pedro da Aldeia. O índice é considerado elevado para o período.

Equipes das secretarias de Serviços Públicos e Segurança e Ordem Pública atuam em parceria com a Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população deve ligar para o telefone 199.