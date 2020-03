Defesa Civil de São Pedro da Aldeia registra 14 ocorrências devido às chuvas

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia está em estado de atenção e percorre o município atendendo as ocorrências registradas devido às chuvas que atingiram a região desde o último sábado, dia 29 de fevereiro.

Até o momento, o órgão foi acionado para 14 ocorrências, incluindo uma queda de muro no bairro Nova São Pedro, duas quedas de árvore e um desabamento de residência parcial, no Baixo Grande, sem vítimas. Não há registros de pessoas desalojadas, nem desabrigadas. A equipe aldeense pode ser acionada pelo número de emergência 199 ou no telefone 2621 6054.

De acordo com a Defesa Civil, das 21h do sábado (29) até às 9h do domingo (01), a precipitação pluviométrica atingiu 37,8 milímetros. Das 9h do domingo (01) até às 9h desta segunda (02), foram registrados 28,4 mm. Também foram registrados 29 pontos de alagamentos em vias públicas e Rodovia. Os agentes da Defesa Civil e as Secretarias Municipais de apoio estão todos mobilizados.

O coordenador-geral de Defesa Civil, Marcus Dothavio, afirmou que a equipe está monitorando os pontos críticos e as áreas de risco do município. “A partir do alerta que recebemos do CEMADEN-RJ, todo o efetivo da Defesa Civil ficou de sobreaviso para atender a população, assim como as Secretarias de Ordem Pública, Assistência Social e Serviços Públicos ficaram de prontidão caso o apoio fosse necessário. Tivemos diversas ocorrências, mas as principais foram pontos de alagamento em vias públicas e na Rodovia. O estado de atenção vai se estender até a quarta-feira”, destacou.

A Defesa Civil orienta os moradores a evitar locais de deslizamento e transitar por áreas alagadas, além de redobrar a atenção ao dirigir sob chuva e informar sobre situações adversas, como rachaduras, trincas de solo e de paredes, inclinações de árvores e postes; áreas de deslizamentos e alagadas, rede elétrica caída, entre outras. Em caso de emergência, entre sempre em contato com a Defesa Civil.

Vale lembrar que o morador pode receber, gratuitamente, alertas de chuvas e orientações por meio do celular. Para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199 informando o CEP de sua residência. Não há custos para receber, nem enviar as mensagens; o usuário poderá cancelar o serviço, também por SMS, a qualquer momento.