Defesa Civil de São Pedro da Aldeia vai intensificar orientações sobre os riscos de aglomeração

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vai intensificar as orientações à população sobre os riscos de contágio do coronavírus, principalmente em locais com aglomerações. A divulgação de mensagens por meio de carro de som, que já vinha sendo realizada durante o dia, será feita também no período da noite. A ação será acompanhada por viaturas da Guarda Municipal e Defesa Civil.

A medida foi definida em reunião realizada hoje (15/04), entre o secretário de Governo, Eronildes Bezerra, o coordenador de Defesa Civil, Marcus Dothavio e o subsecretário de Segurança e Ordem Pública Jorge Ribeiro.

O carro de som e as equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal vão circular, após às 19 horas em locais como praças, orla e outros pontos que tenham reunião de pessoas e que estejam descumprindo a orientação de não fazer aglomeração.



De acordo com o coordenador de Defesa Civil, o grupo irá percorrer inicialmente as praças do Centro, e seguirá para os bairros da orla da lagoa, como Porto da Aldeia, Boqueirão, Sudoeste, Ponta da Areia, Baleia, São João e Campo Redondo, entre outros.

“Estamos recebendo informações sobre formação de aglomeração de pessoas em diversos locais e esse é um comportamento muito perigoso nesse momento. É importante que as pessoas se conscientize da sua responsabilidade, como cidadão, em não ser contaminado nem contaminar os outros” reforça Dothávio.