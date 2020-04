Defesa Civil e Assistência Social iniciam campanha em São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de arrecadar doações para as famílias afetadas pela crise econômica causada pelo coronavírus, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com a Defesa Civil Municipal e os supermercados, deu o pontapé na campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis e materiais de limpeza e de higiene pessoal.

A ação começou na terça-feira (07), nas dependências do Costazul Supermercados. Hoje (08/04), as equipes estarão no Supermarket, das 9h às 12h. A campanha segue até o final de semana nos estabelecimentos parceiros.

De acordo com o coordenador-geral da Defesa Civil aldeense, Marcus Dothavio, a parceria fortalece a campanha.

“Estamos diante de uma pandemia e a maioria dos trabalhadores interromperam sua rotina, ou seja, pararam de trabalhar. Nós temos que agir em prol dessas pessoas que, neste momento, se encontram sem renda. Acredito que a ação conjunta com a SASDH e os estabelecimentos comerciais deixa a campanha mais forte e, consequentemente, os resultados chegam mais rápido”, explicou.

Durante a ação nos supermercados, as equipes abordam os clientes e explicam o objetivo da campanha. Segundo a gerente do Costazul Supermercados, Cristina Buarque, a parceria com o Poder Público oferece mais credibilidade à campanha.

“Eu acredito no resultado positivo desse tipo de trabalho. Pois é feito de uma forma organizada. Quem vai doar sabe que a doação vai chegar nas mãos de quem realmente necessita, pois, a campanha é feita com órgãos sérios. Para nós, é um prazer enorme ceder nosso espaço para uma ação que vai atender diversas famílias”, enfatizou Cristina.