Defesa Civil e Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia atuam em áreas afetadas pelas chuvas

A Defesa Civil aldeense percorre, desde as primeiras horas da segunda-feira (6), bairros que foram afetados pelas fortes chuvas da madrugada.

O órgão está em estado de atenção desde a noite de ontem. Pontos de alagamento foram identificados nos bairros Recanto das Orquídeas, Alecrim, São João, Praia Linda, Porto da Aldeia e Balneário São Pedro. Não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas na cidade. A Secretaria de Serviços Públicos atua nas localidades em que houve acúmulo de areia e lama, material que se deslocou de ruas mais altas com a força da água.

O pluviômetro da Estação Meteorológica da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado entre os municípios de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, registrou 68mm de precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Ricardo de Lima, o órgão permanece em estado de atenção. “O nosso efetivo está de sobreaviso e percorrendo toda a cidade para prevenir situações que possam oferecer risco à população. Os principais registros foram de pontos de alagamento em vias públicas

A Secretaria de Serviços Públicos ressalta que o lixo descartado de maneira irregular nas ruas da cidade contribui para a formação de bolsões d’água nas avenidas e alagamentos de bairros. A prefeitura pede a contribuição dos moradores.

O Secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, afirmou que as equipes estão empenhadas em atender o maior número de localidades possível ainda hoje. “Logo cedo enviamos uma equipe com a patrol para o bairro São João. Um grupo também atuou nas proximidades do Km 2 da RJ-106 e no Poço Fundo. Estamos deslocando os funcionários para outros pontos da cidade”, disse.

Foto: Divulgação/PMSPA

A Defesa Civil orienta os moradores para que não transitem em locais de terreno instável. Motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir por trechos alagados. Postes e árvores inclinados, rede elétrica mais baixa do que o habitual, rachaduras em paredes e no solo são sinais de alerta. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199.

Prefeito acompanhou mapeamento de vias do município

Após a forte chuva desta madrugada, o prefeito, Fábio do Pastel, percorreu o bairro Porto do Carro nesta segunda-feira (6). Acompanhado pelos secretários Fernando Frauches e Raimundo Teixeira, o prefeito visitou as áreas mais afetadas e conversou com moradores.

As secretarias de Serviços Públicos e de Urbanismo e Habitação realizam o mapeamento das vias que mais precisam de intervenção. As ações serão incluídas no calendário de atividades de cada pasta o quanto antes.