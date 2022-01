Defesa Civil informa sobre a chuva que atinge Búzios

No momento estamos com atuação de uma zona de convergência do atlântico sul, que ocasionou chuva moderada a forte em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro nessa madrugada. Em Búzios foram registrados cerca de 33 mm desde o início da noite desta sexta (07), no início da manhã de hoje, a Defesa Civil de Búzios já estava em estágio de atenção.

Foi realizada visitas técnicas em toda a cidade, momento estamos com muitos bolsões d’água e alertamos a população que as chuvas continuaram até segunda feira (10). Em caso de rachaduras, alagamentos ou qualquer outro tipo emergência devido às chuvas, entre contato com os número 199 , ☎️ 2633 – 0827, 99788-8858 📲