Defesa Civil realiza ronda preventiva em Cabo Frio devido à chuva

Devido às fortes chuvas que causaram quatro mortes no Rio e muitos estragos, a Defesa Civil de Cabo Frio realiza nesta segunda (02) ronda preventiva pelo município, uma vez que os alertas de chuva forte permanecem. Nas últimas 48 horas, foram 55,2mm de precipitação no primeiro distrito enquanto em Tamoios o índice foi de 65,4mm. Nas últimas seis horas foram 2,8mm e 3,4mm, respectivamente. Até o momento, a cidade não registrou nenhuma ocorrência.

“O índice pluviométrico registrado em Cabo Frio não foi suficiente para alagamentos, além dos pontos crônicos já previsíveis. Contudo, a Defesa Civil se mantém em estado de atenção, uma vez que existem alertas quanto a acumulados de chuva e possibilidade de chuva forte. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para 199”, explicou Marcio Soren, superintendente de Defesa Civil do município.

Os alertas de chuva são emitidos por órgãos como Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Segundo Soren, os pontos críticos da cidade são a Rodoviária, Parque Burle, Horto, Portinho, Manoel Correia, São Cristóvão e Tamoios em alguns locais.

De acordo com a previsão dos órgãos reguladores, a chuva deve permanecer nos próximos dias. Na terça-feira, o tempo se manterá instável e o céu ficará nublado com previsão de chuva fraca a moderada no decorrer do dia com períodos de maior intensidade. A máxima prevista de 27° e mínima de 21°.

Na quarta e na quinta o céu varia entre parcialmente nublado e nublado com previsão de chuvas periódicas e isoladas ao longo do dia, respectivamente. As temperaturas oscilam entre máxima de 26° e mínima de 20°. Na sexta-feira, a estimativa é de céu claro com poucas nuvens e pequena possibilidade de chuvas isoladas. O termômetro varia entre 26° e mínima de 23°.