Defesa Civil retira árvore caída sobre veículo no Centro de Búzios

Na noite desta segunda-feira (07) uma árvore, após uma poda indevida, caiu sobre um carro na Rua Joaquim Pereira, no bairro Centro. Além do tronco, um poste e um transformador também foram derrubados com a queda. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada da árvore. De acordo com a Defesa Civil não houve feridos.

Segundo Márcio Ferreira, Coordenador da Defesa Civil, a causa do tombo foi uma poda indevida. “O motivo provável que ocasionou a queda pode ter sido a retirada das raízes em volta da árvore para a reconstrução da calçada. Onde o solo absorveu a água do solo e por isso aconteceu a queda,” explicou Márcio.

A Secretaria de Meio Ambiente foi acionada para averiguar se havia autorização para a realização da poda.