Degusta Búzios: Final do festival gastronômico, marco da retomada na economia buziana

O Festival Gastronômico Degusta Búzios chegou ao final neste domingo (31) com aproximadamente 40 mil pratos comercializados nos três últimos finais de semana de outubro. O evento foi organizado pela Prefeitura de Búzios e a Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB).

Segundo dados do presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares(de Armação de búzios (SindSol), Thomas Weber, a rede hoteleira registrou 85% de ocupação durante o feriadão, mesmo com previsão de chuva.

De acordo com os organizadores, o evento é o marco da retomada econômica do município. Nem a chuva atrapalhou o glamour do evento. Milhares de pessoas compareceram ao festival para degustarem o que há de melhor na gastronomia buziana. Mais de 80 bares e restaurantes participaram com criações exclusivas para o festival, gerando mais de três (03) milhões para a economia do município.

O Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Romano Lorenzi, comentou sobre o evento: “Foi lindo ver a retomada dos eventos em nossa cidade. Ver as ruas cheias, o comércio lotado e a cidade feliz são sinais que estamos no caminho certo e que o Degusta foi um sucesso fenomenal”.

O presidente da ACEB, Jacky Sitbon, disse que o Degusta Búzios foi o maior sucesso de 2021.

“Quero aproveitar para agradecer ao executivo que fez um trabalho fantástico, especialmente os secretários de Segurança e Ordem Pública, Sergio Ferreira, e de Serviço Público, Marcus Vallerius, pela segurança e limpeza do nosso evento. Parabéns Búzios, parabéns Prefeitura e ACEB, parabéns aos comerciantes que nos proporcionaram essa festa maravilhosa”, disse Jacky.

O Degusta Búzios é um marco da retomada da economia de Búzios e o primeiro da agenda Cultural do município.