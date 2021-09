Depois de Monte Alto, Ambiente Presente vai percorrer todos os distritos se Arraial do Cabo

No último sábado (25), a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo realizou a primeira edição do Ambiente Presente nos Distritos. O Ponta pé inicial da ação que vai percorrer todos os distritos, foi na praça de Monte Alto, e o próximo vai ser em Figueira, a data será divulgada nos próximos dias.

No encontro com a população foi possível conhecer os investimentos em saneamento planejados para os distritos, um total R$ 114 milhões, R$ 73,8 milhões da Prolagos, e mais um subsídio de R$ 40 milhões anunciados recentemente pelo prefeito Marcelo Magno. A previsão é que as obras já sejam iniciadas no primeiro trimestre de 2022.

Além disso, durante o Ambiente Presente nos Distritos são desenvolvidas atividades como doações de mudas, oficinas de educação ambiental, teatro, coleta de lixo eletrônico, captação de óleo usado, e apresentação da exposição Conhecer para Amar, Amar para Cuidar. O evento ocorre sempre das 9h às 12h e tem o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, Superintendência de Cultura, Programa Meu Ambiente, Arit Serviços de Sustentabilidade e Prolagos.