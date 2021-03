Deputado estadual encontra prefeito de Búzios

Na manhã desta quarta-feira (10), o Prefeito, Alexandre Martins, recebeu mais uma visita na sede do Gabinete Executivo. Dessa vez, do Deputado Estadual, Felipe Peixoto (PSD).

Na pauta, o cenário político atual, desafios da nova gestão e solicitação de recursos e investimentos para o balneário.

Durante a recepção, o gestor municipal agradeceu o apoio e compromisso do parlamentar com a cidade.

“Mais um grande amigo de Búzios e que vai colaborar com o crescimento do nosso município. Sem dúvidas de que faremos o que for necessário para que a cidade avance. Agradeço a visita e por olhar com carinho e respeito para a região”, ressaltou.