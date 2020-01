Deputado Subtenente Bernardo: “O IML de Cabo Frio já está garantido, agora eu vou bater na Prolagos”

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, o deputado estadual Subtenente Bernardo falou sobre o IML de Cabo Frio que encontra-se fechado há anos.

“Eu estive ontem no Rio de Janeiro conversando com o Delegado e ele me falou que já está tudo aprovado para a reabertura, só está faltando agora a autorização da Prefeitura de Cabo Frio para que as obras comecem”, disse.

De acordo com o deputado, não semana que vem o Delegado estará na cidade e vai falar pessoalmente o que está acontecendo.

“Eu agora vou esquecer um pouco o IML. Ele já está garantido, o dinheiro já tem. Agora eu vou bater na Prolagos”, finalizou Subtenente Bernardo.