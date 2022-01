Desconto de 10% no pagamento do IPTU 2022 em Cabo Frio está nos últimos dias

A Prefeitura de Cabo Frio reforça que os contribuintes têm até a próxima segunda-feira (31) para pagar o IPTU 2022, em cota única, com 10% de desconto. Em razão da pandemia de covid-19, o pedido é para que a guia de pagamento seja retirada preferencialmente de forma online, no site da Secretaria de Fazenda, pelo endereço Secretaria de Fazenda de Cabo Frio – Secretaria de Fazenda de Cabo Frio.

Também é possível retirar as guias na sede da Secretaria de Fazenda, que fica na Rua Major Belegard, 395, no Centro de Cabo Frio. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h30 (segundas, quartas e sextas-feiras); e das 8h30 às 17h (terças e quintas-feiras). Outros pontos para retirada são a subsede da Secretaria de Fazenda em Tamoios, que fica no Shopping UnaPark, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Santo Antônio, das 9h às 17h.

Em todos os locais de atendimento, são observados os protocolos de segurança sanitária para evitar a disseminação da covid-19, com disponibilidade de álcool gel e distanciamento. O uso de mascaras é obrigatório.

Ainda assim, quem perder o prazo poderá pagar o IPTU de forma integral, mas com desconto de 5%, até o dia 21 de fevereiro. O contribuinte também tem a possibilidade de parcelar o valor do imposto em até 11 vezes, com a primeira cota a ser paga em 21 de fevereiro. Os boletos podem ser pagos nos bancos credenciados e nas casas lotéricas. É preciso ficar atento às datas de vencimento, pois o atraso no pagamento pode acarretar a cobrança de juros, multa e outros encargos.